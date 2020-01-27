Глушаков рассказал, почему он решил станцевать лезгинку на свадьбе

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Глушаков рассказал, почему он решил станцевать лезгинку на свадьбе
Полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, как он согласился станцевать лезгинку на свадьбе одноклубника Магомеда Митришева.

"У Магомеда была свадьба, так что надо было станцевать. А из команды никто не вышел, даже ребята из Чечни. Попросили меня – я и попробовал. Это же праздник, должно быть весело! Не то чтобы я долго ее учил, просто до этого посмотрел, как танцуют другие. Лечи Садулаев и Арсен Адамов научили нескольким движениям и сказали: "Покажи, что умеешь". Я так и сделал", - приводит слова Глушакова "Чемпионат".

33-летний Глушаков выступает за "Ахмат" с лета 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за грозненский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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