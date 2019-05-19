Глушаков рассказал подробности конфликта с Каррерой

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал, почему произошел его конфликт с бывшим главным тренером Массимо Кареррой.

По словам хавбека, проблемы в отношениях у них появились во второй половине сезона-2017/18.

"Все началось после матча с "Уралом", когда мы 1:2 проиграли. Ребята сказали, что надо идти к тренеру и говорить о тренировочном процессе. Тогда было много "крестов" и травм. Я пришел и сказал, что не надо таких нагрузок, у всех ноги болят. Он сказал – разберемся. Начались недопонимания. Потом еще была игра с "Тосно", незабитый пенальти, и пошло-поехало. Понимал, что у нас конфликт с ним", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

Также капитан "красно-белых" объяснил, почему поставил лайк критическому стихотворению Дмитрия Назарова по адрес Карреры.

"Лайк? После той истории я приехал, и было собрание. Тренер начал нам говорить, что мы лайки поставили, что идиота из него сделали. Я сказал ему: "Ты нас не так понял". Накануне этого ко мне подходила женщина по поводу лейкемии. Она попросила меня связаться с руководством, чтобы еще раз выйти в этих шапках. Я смотрю, что Назаров в этой шапке и думаю: "Красавец". Тогда же поставил лайк. Тренер сказал: "Что вы из меня дурака делаете. Пойдете в дубль", - добавил футболист.

В нынешнем сезоне 32-летний Глушаков провел за "Спартак" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Глушаков рассказал, как он остался капитаном "Спартака". | http://soccernews.ru