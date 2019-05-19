Глушаков рассказал подробности конфликта с Каррерой

Теги спартак москваденис глушаковмассимо каррера

Глушаков рассказал подробности конфликта с Каррерой

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассказал, почему произошел его конфликт с бывшим главным тренером Массимо Кареррой.

По словам хавбека, проблемы в отношениях у них появились во второй половине сезона-2017/18.

"Все началось после матча с "Уралом", когда мы 1:2 проиграли. Ребята сказали, что надо идти к тренеру и говорить о тренировочном процессе. Тогда было много "крестов" и травм. Я пришел и  сказал, что не надо таких нагрузок, у всех ноги болят. Он сказал – разберемся. Начались недопонимания. Потом еще была игра с "Тосно", незабитый пенальти, и пошло-поехало. Понимал, что у нас конфликт с ним", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

Также капитан "красно-белых" объяснил, почему поставил лайк критическому стихотворению Дмитрия Назарова по адрес Карреры.

"Лайк? После той истории я приехал, и было собрание. Тренер начал нам говорить, что мы лайки поставили, что идиота из него сделали. Я сказал ему: "Ты нас не так понял". Накануне этого ко мне подходила женщина по поводу лейкемии. Она попросила меня связаться с руководством, чтобы еще раз выйти в этих шапках. Я смотрю, что Назаров в этой шапке и  думаю: "Красавец". Тогда же поставил лайк. Тренер сказал: "Что вы из меня дурака делаете. Пойдете в дубль", - добавил футболист.

В нынешнем сезоне 32-летний Глушаков провел за "Спартак" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Глушаков рассказал, как он остался капитаном "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Наполи" разгромил "Интер" благодаря дублю Руиса (видео голов)

"Наполи" разгромил "Интер" благодаря дублю Руиса (видео голов)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 29 61
2 Краснодар Краснодар 29 53
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 29 53
4 Спартак Москва Спартак Москва 29 49
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 29 48
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 29 45
7 Ростов Ростов 29 41
8 Оренбург Оренбург 29 40
9 Ахмат Ахмат 29 39
10 Урал Урал 29 35
11 Рубин Рубин 28 35
12 Динамо Москва Динамо Москва 29 32
13 Крылья Советов Крылья Советов 29 28
14 Уфа Уфа 29 26
15 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 29 20
16 Анжи Анжи 28 20
Полная таблица

топ-5 тегов