Глушаков рассказал подробности о своей травме
Фото: инстаграм Дениса Глушакова/Автор неизвестен
Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков рассказал о своей травме, полученной в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с "Тамбовом" (1:0). В этой встрече хавбек забил единственный гол, но на 83-й минуте был заменен из-за повреждения.
"Сделал МРТ, посмотрели врачи. Частичное повреждение внутренней боковой связки. Колено. Ок. Что не убивает, делает сильнее. Сейчас — активный курс физио, через 3-4 дня уже реабилитации и специальные тренировки. Надежда еще сыграть в этом сезоне будет жить до самого конца", - написал Глушаков в своем Instagram.
В нынешнем сезоне 34-летний Глушаков провел за "Химки" 17 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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