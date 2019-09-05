Глушаков рассказал, при каких обстоятельствах Каррера возглавил "Спартак"
Экс-капитан московского "Спартака" Денис Глушаков поведал о происходящем в клубе в августе 2016 года, когда было принято решение сменить тренера.
"Всё начиналось с того, что после увольнения Аленичева решался вопрос, придёт ли в команду Бердыев. Что-то не получилось. В то же время на базу приехали Жирков, Измайлов и руководство. Собрали костяк команды для совещания.
Наше коллективное мнение было такое: "Сезон начинается, если сейчас трудно определиться, кто будет тренером, назначайте Карреру. Мы готовы взять ответственность на себя, лишь бы никто не лез в команду и не мешал".
Тогда у нас был хороший коллектив, Массимо классно настраивал, Пилипчук - очень крут в тактике. Ещё мы просили оставить Хавьера и Джанлуку. И говорили: "Если что, валите всё на нас".
И всё было нормально: полгода улыбались, работали с удовольствием, тренер советовался с игроками. Нам было приятно, что спрашивают наше мнение", – рассказал Глушаков.
В итоге Каррера возглавлял "Спартак" более двух лет - до октября 2018 года. С ним "красно-белые" выиграли чемпионство и Суперкубок России.
Незадолго до отставки у итальянского наставника возник конфликт с Глушаковым, в результате которого игрока отправили в дубль.
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