Глушаков рассказал, при каких обстоятельствах сборная России могла бы выиграть свою группу на ЧМ

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, при каких обстоятельствах сборная России могла бы выиграть свою группу на домашнем Чемпионате Мира.

"Ребята - молодцы, выиграли два матча, порадовали болельщиков. Сборная Уругвая - серьезный соперник, посильнее Египта и Саудовской Аравии. Чтобы занять первое место в группе, надо было, чтобы к нам еще сборная Панамы попала в квартет. Тогда бы мы точно выиграли три игры из трех. Результат матча с Уругваем закономерен, цифры - на табло. Наши ребята старались, но соперник обладает очень хорошим подбором игроков, у Уругвая - отличные исполнители впереди. Поэтому счет закономерен", - цитирует 31-летнего хавбека Газета.ру.

Напомним, Глушаков готов вернуться в сборную.