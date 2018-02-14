Глушаков рассказал, с чем связано его беспокойство перед игрой с "Атлетиком"

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, с чем связано его беспокойство перед первой игрой его команды в рамках 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" из Бильбао.

"Мы готовились и, думаю, набрали неплохую форму. Понятно, что у испанцев сейчас идет сезон, им проще и легче. Нам будет потяжелее. Это первая официальная игра в нынешнем сезоне после продолжительной паузы. И вот это меня беспокоит больше - отсутствие соревновательной практики. Контрольные матчи - это контрольные матчи, официальные - совершенно другое. Надо будет "вкатываться".

Но у нас есть другой козырь - наши болельщики, которые будут гнать нас вперед. Они всегда нам помогают. Мы очень надеемся, что будет полный стадион. Знаем, что наши поклонники также ждут этой игры. Все в ней зависит только от нас…", - цитирует 31-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, Каррера назвал главную задачу для "Спартака" на первый матч против "Атлетика". | soccernews.ru