Глушаков рассказал, с какими клубами вёл переговоры до перехода в "Химки"

Новичок "Химок" Денис Глушаков поведал, где мог оказаться до подписания контракта с подмосковным клубом.

"С "Локомотивом" было общение, контакты с определёнными людьми. До какой стадии эти переговоры дошли – говорить не буду. "Спартак"? Лично у меня не было предметного общения по этому поводу с кем-то из клуба. Можно, наверное, говорить о каком-то моём желании вернуться, на каком-то этапе мои представители могли неформально обсуждать этот вопрос, но этим дело и ограничилось.

Варианты с иностранными клубами? Да, были, они тоже выходили. Не буду пока рассказывать, из каких чемпионатов – может быть, попозже расскажу, или вы сами увидите, кто знает, как жизнь сложится", - сказал 33-летний хавбек.

Напомним, что по окончании прошлого сезона Глушаков покинул "Ахмат" на правах свободного агента. С "Химками" он заключил соглашение до июня 2021 года.

Не пропустите: Глушаков: "Кокорин сказал, что ждет меня в "Спартаке". | http://soccernews.ru