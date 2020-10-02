Глушаков рассказал, с какими клубами вёл переговоры до перехода в "Химки"
Новичок "Химок" Денис Глушаков поведал, где мог оказаться до подписания контракта с подмосковным клубом.
"С "Локомотивом" было общение, контакты с определёнными людьми. До какой стадии эти переговоры дошли – говорить не буду. "Спартак"? Лично у меня не было предметного общения по этому поводу с кем-то из клуба. Можно, наверное, говорить о каком-то моём желании вернуться, на каком-то этапе мои представители могли неформально обсуждать этот вопрос, но этим дело и ограничилось.
Варианты с иностранными клубами? Да, были, они тоже выходили. Не буду пока рассказывать, из каких чемпионатов – может быть, попозже расскажу, или вы сами увидите, кто знает, как жизнь сложится", - сказал 33-летний хавбек.
Напомним, что по окончании прошлого сезона Глушаков покинул "Ахмат" на правах свободного агента. С "Химками" он заключил соглашение до июня 2021 года.
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