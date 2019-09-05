Глушаков разъяснил ситуацию с лайком под критическим постом в адрес Карреры
Экс-капитан московского "Спартака" Денис Глушаков рассказал, как произошла ситуация с лайком под критическим постом в адрес бывшего наставника "красно-белых" Массимо Карреры, что привело в итоге к его ссылке в дубль вместе с Андреем Ещенко, который сделал аналогичный поступок.
"Я клянусь, что не делал это специально. И тем более я не ставил лайк под стихом Назарова. На меня вышла женщина из благотворительного фонда и спросила: "Денис, можете ли выйти на поле в наших шапках?". Я сказал, что всё узнаю и отвечу. Потом залез в инстаграм и в одном из фан-аккаунтов увидел Назарова как раз в такой шапке. Подумал ещё: "Какой он молодец" - и поставил лайк, не читая. Оказывается, внизу был текст стиха. До этого слышал стихи в его профиле, но никак не реагировал, это было бы глупостью.
Им просто нужно было от меня как-то избавиться в тот момент, потому что Даша уже принесла им запись про встречу с Измайловым. Чувствовали опасность. Связаться с Каррерой и извиниться? Смысл этой показухой заниматься? Плюс поздно было, 10 часов. Хотели рано утром подойти в тренерскую, но там было собрание. А на теории в кабинете он сказал: "У нас такой инцидент, вы из меня дурака делаете" - и не стал слушать объяснения. Каррера сказал, что мы переведены в дубль.
Его максимально накрутили, я понимаю. Но детский сад тоже устраивать не надо. Все взрослые люди. За какие лайки отстранять? Это же бред. Если бы хотели, то во всём бы разобрались, увидели бы, что я не к стиху лайк ставлю. Им нужно было просто убрать футболистов из команды в непростой период, создать шум-гам вокруг "Спартака" на долгое время, а потом тут же решить вопросы - опубликовать видео из бани и всем остальным. Есть общий сценарий разных групп агентов, адвокатов, по которому они и действовали", - сказал Глушаков.
Напомним, что скандальный хавбек выступал за дубль "красно-белых" вплоть до увольнения Карреры в октябре 2018 года. Через несколько месяцев клуб указал на дверь и самому футболисту.
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|М
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