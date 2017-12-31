Глушаков, Ребров и Ещенко поздравили болельщиков "Спартака" с Новым годом

Теги спартак москваартем ребровандрей ещенкоденис глушаков

Глушаков, Ребров и Ещенко поздравили болельщиков "Спартака" с Новым годом
Футболисты "Спартака" - полузащитник Денис Глушаков, вратарь Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко - поздравили болельщиков "красно-белых" с Новым годом.

"Дорогие болельщики! Поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем вам крепкого здоровья, удачи, любви и всего хорошего", - сказал Глушаков.

Видео: Поздравления от игроков "Спартака".

"Прошедший год принёс нам много побед, кубков, медалей. Желаю всем нам, чтобы в следующем году мы подняли ещё не один кубок над своей головой", - заявил Ребров.

"С Новым годом вас!", - добавил Ещенко.

Не пропустите: Гендир "Спартака": "Надеюсь, в новом сезоне будем так же радовать своих болельщиков". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Непобедимые "красные": "Ливерпуль" гостит у "Бернли"

Непобедимые "красные": "Ливерпуль" гостит у "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов