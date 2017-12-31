Глушаков, Ребров и Ещенко поздравили болельщиков "Спартака" с Новым годом



Футболисты "Спартака" - полузащитник Денис Глушаков, вратарь Артем Ребров и защитник Андрей Ещенко - поздравили болельщиков "красно-белых" с Новым годом.

"Дорогие болельщики! Поздравляем вас с наступающим Новым годом, желаем вам крепкого здоровья, удачи, любви и всего хорошего", - сказал Глушаков.

Видео: Поздравления от игроков "Спартака".

"Прошедший год принёс нам много побед, кубков, медалей. Желаю всем нам, чтобы в следующем году мы подняли ещё не один кубок над своей головой", - заявил Ребров.

"С Новым годом вас!", - добавил Ещенко.

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