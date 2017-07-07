Глушаков: "Результат матча со "Славеном" - не показатель"

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Глушаков: "Результат матча со "Славеном" - не показатель"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал ничью в товарищеском матче против хорватского "Славен Белупо" (1:1).

"Не обидно ли, что упустили победу? В принципе мы готовимся. Забили, пропустили. Кто-то из сборной только приехал, кто-то 90 минут даже не сыграл. Так что результат – не показатель. Это сборы, подготовка. Сейчас шутили с ребятами, с Темой Ребровым: без моего привоза на сборах не обходится. Он говорит: кто-то забивает на сборах и не забивает в сезоне, а ты каждый сбор привозишь - зато в сезоне не привозишь. Это уже традиция. Традицию не нарушаем. Так что всё идёт по плану.

Тяжело физически? Да нет, нормально. Душновато только было. Дождик прошел - испарения. А так, физическое состояние в норме. Не успели растерять форму. Где-то даже поддерживали в отпуске. С Димой Комбаровым ходили в тренажёрный зал, ноги качали. Отдыхать отдыхали, но и занимались тоже", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

Не пропустите: "Спартак" не сумел обыграть "Славен" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

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