Глушаков рискует пропустить матч с "Ростовом"

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Глушаков рискует пропустить матч с "Ростовом"

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков может не сыграть в матче 29-го тура чемпионата России против "Ростова".

Сегодня капитан "красно-белых" пропустил тренировку команды и работал по индивидуальной программе отдельно от партнёров.

Напомним, что Глушаков продолжает восстанавливаться после травмы колена, полученной 26 апреля.

Матч "Спартак" – "Ростов" состоится в субботу в 19:00 по московскому времени. 

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