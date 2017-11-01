Глушаков: "Русского футболиста в 28-30 лет в Европе не ждут, у них своих игроков полно"

Теги спартак москваденис глушаков

Глушаков: "Русского футболиста в 28-30 лет в Европе не ждут, у них своих игроков полно"
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков считает, что опытные российские игроки не имеют шансов получить приглашение в европейский клуб.

"Тот же Промес, например, может рассмотреть вариант вариант с европейским клубом, то есть более молодые футболисты имеют право рассчитывать на это. А русского футболиста в 28-30 лет в Европе не ждут. У них своих игроков полно.

Будет ли неудачей, если "Спартак" займет третье место в группе Лиги Чемпионов? Все прекрасно понимают, что Лига Чемпионов престижнее, чем Лига Европы. При всем при этом я с уважением отношусь к этому турниру. Там тоже играют сильные клубы, и добиться результата также престижно. Для меня лучше финал Лиги Европы, чем 1/8 финала Лиги Чемпионов", – приводят слова Глушакова российские СМИ.

Не пропустите: "Спартак" обратился к болельщикам перед матчем ЛЧ с "Севильей". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Последний шанс для "старой дамы": "Герта" в Берлине принимает луганскую "Зарю"

Последний шанс для "старой дамы": "Герта" в Берлине принимает луганскую "Зарю"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 15 32
2 Зенит Санкт-Петербург 15 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Краснодар 15 24
5 Урал 15 23
6 Спартак Москва 15 22
7 Уфа 15 21
8 Арсенал Тула 15 20
9 Ахмат 15 18
10 Рубин 15 18
11 Ростов 15 18
12 Амкар 15 17
13 Тосно 15 17
14 Динамо Москва 15 14
15 Анжи 15 13
16 СКА Хабаровск 15 12
Полная таблица

топ-5 тегов