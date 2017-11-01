Глушаков: "Русского футболиста в 28-30 лет в Европе не ждут, у них своих игроков полно"



Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков считает, что опытные российские игроки не имеют шансов получить приглашение в европейский клуб.

"Тот же Промес, например, может рассмотреть вариант вариант с европейским клубом, то есть более молодые футболисты имеют право рассчитывать на это. А русского футболиста в 28-30 лет в Европе не ждут. У них своих игроков полно.

Будет ли неудачей, если "Спартак" займет третье место в группе Лиги Чемпионов? Все прекрасно понимают, что Лига Чемпионов престижнее, чем Лига Европы. При всем при этом я с уважением отношусь к этому турниру. Там тоже играют сильные клубы, и добиться результата также престижно. Для меня лучше финал Лиги Европы, чем 1/8 финала Лиги Чемпионов", – приводят слова Глушакова российские СМИ.

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