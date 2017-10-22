Глушаков: "С "Амкаром" всегда тяжело"

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков высказался после матча 14-го тура чемпионата России против "Амкара".

"Планировали вскрывать оборону "Амкара" за счёт флангов. Хотели забить быстрый гол. Увы, не получилось. Если бы отличились Попов и Промес, то исход был бы в нашу пользу. С "Амкаром" всегда тяжело - они блокируют удары и навесы за счёт высокого роста игроков. Все расстроены. И без того уже много очков потеряли" - сказал Глушаков.

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