Глушаков считает, что оправдал надежды в "Спартаке"

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Глушаков считает, что оправдал надежды в "Спартаке"

Бывший капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выразил мнение, что он успешно играл в составе "красно-белых".

"Думаю, что я оправдал надежды, команда наконец-то выиграла чемпионство", - сказал футболист.

Глушаков выступал за "народную команду" с 2013 по 2019 год, сыграл 173 матча и забил 23 гола. Прошлым летом он на правах свободного агента ушёл в "Ахмат".

"Спартак" стал чемпионом России в сезоне 2016/17. Через несколько месяцев москвичи выиграли ещё и Суперкубок страны.

Не пропустите: Глушаков рассказал, почему он перешел из "Локомотива" в "Спартак". | http://soccernews.ru
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