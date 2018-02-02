Глушаков считает, что в России нет расизма

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Глушаков считает, что в России нет расизма

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков заявил, что в России нет расизма.

"В России нет расизма. Наверное, это самое главное, что я могу сказать. А раздувается это, потому что кое-кто проиграл право провести Чемпионат Мира. И вот от зависти всё это идет: заявления о неготовности России к Чемпионату Мира, стараются сорвать, сбить нас с панталыку. Думаю, это не удастся. У нас всё на высоком уровне, подтверждение тому - Кубок Конфедераций. Никто нигде про Россию не мог сказать ничего плохого. Все наши болельщики с радостью встречали любую команду. Так что это просто слова в воздух. Не стоит даже обращать на них внимание. В вопросе расизма Россия чиста. Мы нормальные люди и никогда не думаем об этом. У них там за границей, наверное, были проблемы с этим. Вот они и раздувают" - сказал 31-летний хавбек.

Напомним, что недавно фигурантом расистского скандала стал защитник "Спартака" Георгий Джикия, который в шутку назвал чернокожих партнёров по команде "шоколадками".

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