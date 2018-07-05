Глушаков сделал заявление о предстоящем матче Россия - Хорватия



Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков рассуждает о предстоящем четвертьфинальном матче Чемпионата Мира-2018 между сборными России и Хорватии.

"Уверен, что наша команда успеет хорошо подготовиться к матчу, восстановиться. Все прекрасно представляют силу сборной Хорватии, легкой прогулки не будет. Надо выходить, отдавать все силы и играть", – приводят слова Глушакова российские СМИ.

Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится 7 июля.

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