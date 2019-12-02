Глушаков сходил в баню вместе с футболистами "Спартака"

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Глушаков сходил в баню вместе с футболистами "Спартака"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, выступающий сейчас за "Ахмат", посетил баню вместе с футболистами "красно-белых" Андреем Ещенко, Александром Максименко и Ильей Гапоновым.

"Традиции никто не отменял! А восстановление — часть тренировочного процесса", — написал Глушаков в своем Instagram.

 
 
 
 
 

32-летний Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 года, сыграл 173 матча и забил 23 гола. В составе "народной команды" хавбек выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Напомним, что в 2018 году у хавбека произошел конфликт с тогдашним главным тренером команды Массимо Каррерой. В итоге, Глушаков надолго был отстранен от основного состава и вернулся в него только после отставки итальянца. Летом 2019 года футболист перешел в "Ахмат" на правах свободного агента.

Не пропустите: Глушакову необходимо выплатить экс-супруге 42 миллиона рублей. | http://soccernews.ru

 
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