Глушаков сходил в баню вместе с футболистами "Спартака"
Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков, выступающий сейчас за "Ахмат", посетил баню вместе с футболистами "красно-белых" Андреем Ещенко, Александром Максименко и Ильей Гапоновым.
"Традиции никто не отменял! А восстановление — часть тренировочного процесса", — написал Глушаков в своем Instagram.
32-летний Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 года, сыграл 173 матча и забил 23 гола. В составе "народной команды" хавбек выиграл чемпионат и Суперкубок России.
Напомним, что в 2018 году у хавбека произошел конфликт с тогдашним главным тренером команды Массимо Каррерой. В итоге, Глушаков надолго был отстранен от основного состава и вернулся в него только после отставки итальянца. Летом 2019 года футболист перешел в "Ахмат" на правах свободного агента.
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