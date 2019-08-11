Глушаков, Шюррле и Тиль - в старте на матч "Ахмат" - "Спартак"

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Глушаков, Шюррле и Тиль - в старте на матч "Ахмат" - "Спартак"

Стало известно, кто выйдет в старте на матч 5-го тура РПЛ "Ахмат" - "Спартак".

"Ахмат": Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Нижич, Глушаков, Роши, Швец, Исмаэл, Харин, Митришев.

Запасные: Гудиев, Мусалов, Иванов, Кадыров, Гащенков, Бериша, Шиманьски, Михалак, Мбенг, Понсе.

"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Шюррле, Тиль, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Баду, Джано, Умяров, Ташаев, Мирзов, Мельгарехо, Мелкадзе.

Матч начнется в 21:30 (мск).

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