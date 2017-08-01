Глушаков: "Ситуация с контрактом никак не скажется на моей игре"

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Глушаков: "Ситуация с контрактом никак не скажется на моей игре"

Хавбек московского "Спартака" Денис Глушаков заявил, что ситуация с контрактом никак не отразится на его самоотдаче в матчах за "красно-белых".

"Да, контракт пока не продлён, и переговоры продолжаются, но я обещаю, что это никак не скажется на игре. "Спартак" - родная команда. Не имею права её подвести или отнестись к игре и капитанским обязанностям несерьёзно, что бы вокруг ни происходило" - сказал Глушаков.

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