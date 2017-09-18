Глушаков: "Слив" Карреры? Не стоит обращать внимание на эту чушь"

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Глушаков: "Слив" Карреры? Не стоит обращать внимание на эту чушь"Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал слухи о том, что он и его партнеры добиваются увольнения главного тренера своей команды Массимо Карреры.

"Мы попали в тяжелую ситуацию, но нам по силам ее исправить! Информация по поводу "слива" тренера - не больше чем бред и чьи-то домыслы. Не стоит обращать внимания на эту чушь. Игроки могут совершать ошибки, это футбол, но ни о каком заговоре не может быть и речи. Не стоит нагнетать ситуацию, мы были вместе когда выигрывали чемпионство, мы должны быть вместе когда что-то не получается и только вместе мы сможем исправить ситуацию, в которой оказались. Ничего смертельного не произошло, впереди еще много игр, будем делать выводы в конце сезона", - написал Глушаков в своем инстаграме.

Напомним, Симонян раскритиковал Глушакова. | soccernews.ru

комментарии
Алексей!

ЕСТЬ ЛИ КРЕДИТ ДОВЕРИЯ КАРРЕРЕ? Да! ЕСТЬ! У Федуна МНОГО кредитов, особенно ДОВЕРИЯ! Вспомните, как он их НАЛЕВО и НАПРАВО раздавал всем предыдущим тренерам, а потом резко КРЕДИТ испарялся, доверие ИСЧЕЗАЛО, как тени в спартаковский полдень, и тренера СНИМАЛИ за проф НЕПРИГОДНОСТЬЮ! С КРЕДИТОМ у Федуна полный порядок. Можете не СОМНЕВАТЬСЯ! Для Карреры он тоже кредит ПРИПАС на ЧЁРНЫЙ день отставки! За Федуном НЕ ЗАРЖАВЕЕТ! Как только,так СРАЗУ, с ВЕЩАМИ на выход и поминай, как ЗВАЛИ!!! А звали его Каррера у которого в Спартаке не задалась тренерская карьера! Каррера не первый и не последний, который ходит под кредитом "ДОВЕРИЯ" Федуна, как циркач на канате на высоте 300 метров над уровнем моря! И было его падение великое! Единственная надежда на подстраховку! Будем молиться, чтоб НЕ ПОДВЕЛА! 100 дней до МГНОВЕННОГО увольнения Карреры! Время пошло! Не думай о секундах СВЫСОКА! Наступит время - сам поймёт, наверное. Мгновения спрессованы в года. Мгновения спрессованы в "ДОВЕРИЕ"! У каждого мгновенья свой резон. Свои колокола, своя отметина. И он порой ОТСТАВКУ ждёт, Когда оно придёт, его мгновение! Мгновенья раздают: кому - позор, Кому - бесславье, а кому - бессмертие. И он не понимает иногда, Где первое мгновенье, где последнее.

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ываы

"Каррера у которого в Спартаке не задалась тренерская карьера" - неув. алешка, он же евгений, он же еще кто-то там: каррера принес спартаку первое за долгие годы чемпионство, о какой неудаче может идти речь?)))

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