Глушаков: "Слив" Карреры? Не стоит обращать внимание на эту чушь"

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал слухи о том, что он и его партнеры добиваются увольнения главного тренера своей команды Массимо Карреры.

"Мы попали в тяжелую ситуацию, но нам по силам ее исправить! Информация по поводу "слива" тренера - не больше чем бред и чьи-то домыслы. Не стоит обращать внимания на эту чушь. Игроки могут совершать ошибки, это футбол, но ни о каком заговоре не может быть и речи. Не стоит нагнетать ситуацию, мы были вместе когда выигрывали чемпионство, мы должны быть вместе когда что-то не получается и только вместе мы сможем исправить ситуацию, в которой оказались. Ничего смертельного не произошло, впереди еще много игр, будем делать выводы в конце сезона", - написал Глушаков в своем инстаграме.

Напомним, Симонян раскритиковал Глушакова. | soccernews.ru