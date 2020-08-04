Глушаков сообщил, что покидает "Ахмат"
Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков в инстаграме сообщил о том, что покидает клуб.
"Пришло время двигаться дальше. Но сначала хочу от всего сердца поблагодарить "Ахмат", всех болельщиков, Чеченскую Республику и город Грозный. Спасибо за атмосферу и гостеприимство. Тренерскому штабу, всем футболистам, персоналу, работникам базы отдельный респект, удачи и больших побед впереди. Это единая команда, где каждый поддерживает каждого.
Поначалу где-то меня сдерживали травмы, но потом, особенно после ударной работы на карантине, удалось вернуться к оптимальным кондициям. Пробежал и что-то забил, почти как в лучшие золотые времена. Есть силы и желание решать серьезные задачи в футболе, никогда этого не скрывал. Дети заждались дома, любой отец меня поймет. Но, конечно, профессиональный путь футболиста может быть очень разным.
Сейчас тренируюсь по своей программе, веду переговоры по нескольким вариантам, и поскольку каждый день появляются новые слухи, решил прояснить ситуацию.
Республике с ее красотами и гостеприимством и "Ахмату" с его духом и болельщиками спасибо за все!" - написал Глушаков.
Напомним, 33-летний футболист перешел в грозненский клуб летом 2019 года. Недавно у футболиста закончился контракт с "Ахматом".
Ранее сообщалось, что игрок может продолжить карьеру в "Спартаке", в котором выступал с 2013 по 2019 год.
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