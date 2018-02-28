Глушаков: "Спартак" был готовы сыграть, и "Крылья" тоже, но при таких погодных условиях играть неправильно"

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Глушаков: "Спартак" был готовы сыграть, и "Крылья" тоже, но при таких погодных условиях играть неправильно"
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отмену матча 1/4 финала Кубка России с "Крыльями Советов".

"Мы приехали из Сочи, а не из Москвы. Там потеплее. Мы были готовы сыграть, и "Крылья" тоже. Но так сложились обстоятельства и погодные условия. Две команды решили, что не надо играть. Хотя мы готовились, разогрелись, все сделали, сейчас сгорим от мазей. Отмена матча – это правильно. В футбол играют люди, они должны получать удовольствие от игры. Болельщики должны приходить не мерзнуть, а как в Самаре заведено: семечки, раки. В таких погодных условиях играть неправильно.

Самые экстремальные погодные условия, в которых я играл? Минус 17 или 18 градусов с "Локомотивом" в Лиге Европы и в Томске в том году", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

Напомним, что матч в Самаре был отменен, так как температура воздуха была ниже минус 15 градусов. 

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