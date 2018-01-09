Глушаков: "Спартак" готовится к продолжению чемпионата и к Лиге Европы"



Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал о начале подготовки команды ко второй части чемпионата России.

"Все понимают, что тренировочный процесс будет тяжелым. Мы настраиваемся, готовимся к продолжению чемпионата и к Лиге Европы. Мы будем стараться радовать болельщиков, все силы отдавать не на 100, а на 200 процентов. Очень хочется уже сыграть официальный матч, чтобы наши трибуны заполнились", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

Сегодня "красно-белые" отправились в ОАЭ на первый сбор, который продлится до 22 января.

Напомним, что после 20 туров "Спартак" занимает третье место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Локомотива" на восемь очков. Кроме того клуб вышел в четвертьфинал Кубка России и 1/16 финала Лиги Европы.

Не пропустите: Сергей Еремёнко прибыл на просмотр в "Спартак". | http://soccernews.ru