Глушаков: "Спартак" хотел реабилитироваться за поражение в Ливерпуле"



Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал победу над ЦСКА (3:0) в матче 20-го тура чемпионата России.

"Выиграли, хотели реабилитироваться за то поражение, которое было в Ливерпуле. Но это осталось в истории. Перед матчем настраивались, хотели порадовать наших болельщиков, которые не заслуживали то поражение. Так что всё по плану. После первого мяча где-то отдали инициативу, играли на контратаках во втором тайме. Организованно сыграли.

Три мяча в воротах ЦСКА? Это игра, здесь бывает всякое. Уже были случаи, когда и 0:7 проигрывали. Проиграли мы, проиграла Бразилия. Это футбол, за это его и любят. Мы победили сильного соперника", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

Благодаря этой победе "Спартак" как минимум на сутки вышел на второе место в Премьер-лиге.

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