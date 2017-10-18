Глушаков: "Спартак" может играть ещё лучше"

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков высказался после матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Севильи".

"Мы реализовали свои моменты и заслужили эту победу. В одном моменте нам повезло, когда игрок "Севильи" бил по пустым воротам, а попал в Диму Комбарова. Переломный моменты был, когда забили мяч. Пошла фортуна. Мы правильно играли, так, как наигрывали перед матчем. Реализовали свои моменты. "Спартак" сыграл неплохо, но может ещё лучше" - сказал Глушаков.

Напомним, что "Спартак" разгромил "Севилью" со счётом 5:1.

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