Глушаков: "Спартак" получал пять голов и год назад, и стал чемпионом"



Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура чемпионата России от "Зенита" (1:5).

"Да, мы проиграли крупно. Это очень неприятно. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые всегда с командой. Нам нужно быть вместе не только после побед, но и после таких результатов. Пять мы получали и год назад, и пять лет назад. В прошлом же стали чемпионами в итоге. Нельзя посыпать голову пеплом, надо готовиться к ЦСКА, к другим матчам. Уверен, будем только сильнее", - приводят слова Глушакова российские СМИ.

Напомним, что после этого поражения "Спартак" опустился на десятое место в Премьер-лиге.

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