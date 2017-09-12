Глушаков: "Спартаковцы соорудили гол "Марибору"!"
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков вспомнил свой гол в ворота "Марибора" в 2012 году, когда он еще играл за "Локомотив".
"Из архивчика! Спартаковцы соорудили гол "Марибору"! Самедов – Шишкин – Глушаков. Бывших "красно-белых" не бывает", - написал Глушаков в своем Instagram.
Видео: Гол Глушакова.
Из архивчика спартаковцы соорудили гол Марибору! @19samedov84 ➡ @shish49 ➡ @glushak8 (бывших ⚪️не бывает)☝#football #gool #glushakov #игра#матч#история#футбол#краснобелые #игроки#марибор #maribor #жизнь #архив #словения #россия #repost #russia #repostapp #спартак#спартакмосква #спартаковцы#лигачемпионов#championsleague#uefa#usl#гол #видео #глушаков
Напомним, что сейчас Александр Самедов также играет в "Спартаке", а Роман Шишкин выступает за "Краснодар".
Матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Марибор" – "Спартак" состоится в среду, 13 сентября, и начнется в 21.45 мск.
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