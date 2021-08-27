Глушаков спас "Химки" от поражения в матче с "Нижний Новгородом"

Фото: инстаграм "Химок"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги "Химки" сыграли вничью с "Нижний Новгородом".

В первом тайме счет открыл Алексей Козлов, но во второй половине равновесие восстановил Денис Глушаков.

"Нижний Новгород" с 8 очками остался на восьмом месте в турнирной таблице чемпионате России. "Химки", набрав 6 очков, поднялись на 11 позицию.

"Химки" Химки – "Нижний Новгород" Нижний Новгород - 1:1 (0:1)

Голы: Козлов, 35 - 0:1, Глушаков, 54 (с пенальти) - 1:1

"Химки": Лантратов, Идову, Данилкин, Стоинович (Камышев, 46), Набиуллин, Боженов, Дагерстоль, Глушаков, Сабович (Себаи, 46), Кухарчук (Соколов, 67), Адеми.

"Нижний Новгород": Нигматуллин, Козлов, Гоцук, Кечкеш, Масоэро, Йолдошев (Ткачук, 69), Могилевец (Сулейманов, 63), Каккоев (Шарипов, 63), Калинский, Баляй (Горбунов, 86), Эннин.

Удаление: Камышев (88).

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