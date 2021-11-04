Глушаков сравнил Карпина и Черчесова
Фото сайт РПЛ
Полузащитник "Химок" Денис Глушаков считает, что действующий главный тренер сборной России Валерий Карпин более непредсказуем в выборе состава, чем его предшественник Станислав Черчесов.
"Сейчас, наверное, Валерия Георгиевича никто не понимает. Никто из футболистов не знает, будет играть или нет. Предыдущего тренера понимали, а сейчас такого нет. Всё же много нюансов, касающихся тактики, физического состояния игроков, в какой футбол будет играть сборная", - сказал Глушаков.
В октябре 34-летнего хавбека вызвали в сборную России впервые с весны 2018 года, однако из-за травмы он не смог помочь команде.
РФС объявил о назначении Карпина 23 июля. Контракт с ним заключен до завершения квалификации ЧМ-2022.
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