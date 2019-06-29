Глушаков стал игроком "Ахмата"

"Ахмат" объявил о переходе бывшего полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова.

32-летний футболист, который являлся свободным агентом, заключил с грозненским клубом контракт до лета 2020 года с опцией продления ещё на 12 месяцев.

Сегодня скандальный хавбек прибудет в Австрию, где чеченская команда проводит учебно-тренировочный сбор.

Ранее сообщалось, что зарплата Глушакова в "Ахмате" составит 1 миллион евро за сезон.

Игрок выступал за "Спартак" с 2013 года, сыграл 173 матча и забил 23 гола. В составе "народной команды" он выиграл чемпионат и Суперкубок России.

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