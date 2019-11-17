Глушаков станцевал лезгинку на свадьбе Митришева

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков посетил свадьбу одноклубника Магомеда Митришева. Об этом футболист рассказал в своем инстаграме.

Во время празднования бывший капитан московского "Спартака" станцевал лезгинку.

Денис Глушаков танцует лезгинку на свадьбе Митришева pic.twitter.com/dbn0hJpgyW — СЭ Футбол (@se_football) 17 ноября 2019 г.

"От души поздравляю Магу Митришева c таким важным днем! Желаю молодоженам счастья, радости, любви, согласия, взаимопонимания - пусть сбудутся все ваши мечты, и вся жизнь будет такая же яркая, как эта горячая кавказская свадьба!" - написал Глушаков.

После 16 туров РПЛ "Ахмат" занимает 15 место в турнирной таблице, набрав 15 баллов.

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