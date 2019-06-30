Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой "Ахмата"

1 Теги ахматденис глушаков

Глушаков станцевал лезгинку перед тренировкой "Ахмата"

Бывший полузащитник "Спартака" Денис Глушаков станцевал перед тренировкой своего нового клуба "Ахмата".

Видео опубликовала пресс-служба "Ахмата" на Youtube-канале грозненского клуба.

"В команде меня встретили нормально, здесь дружеская атмосфера. С кем-то я играл в сборной, некоторых знал по выступлениям за разные клубы в чемпионате России. Чуть потанцевал перед тренировкой, посмеялись, поулыбались и приступили к работе", - сказал Глушаков.

Напомним, что 32-летний Глушаков заключил с грозненским клубом контракт до лета 2020 года с опцией продления ещё на 12 месяцев. Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался "Ахмату" бесплатно.

Не пропустите: Глушаков: "Ура! Нашел работу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Влился как родной,ай,баремзес.Скоро будет палить из АК по штабу Фратрии проезжая мимо на пикапе.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: ПСЖ готов расстаться с Неймаром

СМИ: ПСЖ готов расстаться с Неймаром

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов