Глушаков: "Температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА"

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Глушаков: "Температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА"

Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков признался, что его очень расстроила новость о дисквалификации на матч 26-го тура РПЛ против ЦСКА.

"Температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА... Очень жаль. Всех с уверенной победой в Туле. Надо прибавлять, двигаемся дальше!" - написал Глушаков в инстаграме.

Скандальный хавбек пропустит поединок с армейцами из-за перебора жёлтых карточек. Игра состоится 4 июля в 20:30 по московскому времени.

33-летний Глушаков присоединился к "Ахмату" прошлым летом, сыграл 23 матча, забил 6 голов и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Гендиректор "Ахмата" сделал заявление о будущем Глушакова. | http://soccernews.ru
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