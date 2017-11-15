Глушаков: "Теперь я на всех позициях сыграл в своей карьере!"

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Глушаков: "Теперь я на всех позициях сыграл в своей карьере!"
Полузащитник сборной России Денис Глушаков прокомментировал свой вратарский опыт в товарищеском матче против Испании (3:3), в котором он заменил в воротах травмированного Андрея Лунева.

"Вот, в 30 лет и дебют! Во вратарской форме. Теперь на всех позициях сыграл в своей карьере! Единственный вратарь в истории российского футбола, не пропустивший ни одного мяча, сегодня буду вынос от ворот тренировать", – написал Глушаков в своем Instagram.

Стоит отметить, что в оставшееся время до финального свистка Глушакову вступить в игру не пришлось.

Не пропустите: Глушаков объяснил, почему встал в ворота в матче с Испанией. | http://soccernews.ru

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