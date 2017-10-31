Глушаков: "То, что мы выиграли у "Севильи" 5:1, еще ничего не значит"
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков ответил на вопросы журналистов перед матчем 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи".
"В первую очередь, "Севилью" обыграли за счет характера, самоотдачи. Мы неплохо контролировали мяч, сработал план на игру, но самой главной была хорошая реализация моментов. После игры мы были, понятное дело, счастливы, но уж очень устали.
После матча Массимо Каррера поздравил, зашел президент в раздевалку, но ничего особенного не было. Мы же не Лигу чемпионов выиграли, всего один матч. Все мы думали о победе. Я в том числе. Порадовался чуть-чуть, но матч остался в истории. Надо двигаться дальше.
Будем разбирать соперника. Сами ребята, думаю, прекрасно понимают, что матч будет серьезный, на выезде. "Севилья" – очень сильный соперник, и то, что мы выиграли 5:1, еще ничего не значит", - сказал он.
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