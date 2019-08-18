Глушаков: "У нас были шансы, чтобы обыграть "Зенит"
Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков высказался об игре против "Зенита" (0:0).
"Одно очко в такой сложной игре - неплохой результат. Особенно играя в гостях, еще и в меньшинстве. Также у нас были шансы, чтобы обыграть "Зенит". У команды хорошее настроение, готовимся выполнять поставленные задачи", - заявил Глушаков.
Напомним, что "Зенит" с 7-й минуты играл в большинстве.
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|Команда
|М
|О
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|6
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|6
|13
|3
|Ростов
|5
|11
|4
|ЦСКА Москва
|5
|10
|5
|Локомотив Москва
|5
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|6
|Арсенал Тула
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Ахмат
|6
|7
|11
|Крылья Советов
|6
|6
|12
|Динамо Москва
|5
|5
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2