Глушаков: "У нас были шансы, чтобы обыграть "Зенит"

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков высказался об игре против "Зенита" (0:0).

"Одно очко в такой сложной игре - неплохой результат. Особенно играя в гостях, еще и в меньшинстве. Также у нас были шансы, чтобы обыграть "Зенит". У команды хорошее настроение, готовимся выполнять поставленные задачи", - заявил Глушаков.

Напомним, что "Зенит" с 7-й минуты играл в большинстве.

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