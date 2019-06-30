Глушаков: "Ура! Нашел работу"

6 Теги ахматденис глушаков

Глушаков: "Ура! Нашел работу"

Полузащитник Денис Глушаков, который перешел в "Ахмат", в юмором прокомментировал свой переход в грозненский клуб.

"Ура! Нашел работу", - написал Глушаков в своем Twitter, прикрепив фото актера Роберта Дауни-младшего из фильма "Железный человек".

Напомним, что хавбек подписал с грозненским клубом контракт до лета 2020 года с опцией продления еще на 12 месяцев.

Предыдущим клубом 32-летнего Глушакова был "Спартак", за который он выступал с 2013 года, провел 173 матча и забил 23 гола.

Не пропустите: Бузова поздравила Глушакова с переходом в "Ахмат". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Крош
Крош

Ну и?Чему радуется,что его никто не хотел брать?

Ответить
Крош и все остальные путалонцы, позор сайта!
Крош и все остальные путалонцы, позор сайта!

Радуется потому что нашел работу,а у тебя сейчас каникулы и через пару месяцев в школу тебе шкила)

Ответить
Крош
Крош

Как же ты жалок!Даже троллить не умеешь...Сходи в школу троллинга что ли.

Ответить
Крош и все остальные путалонцы, позор сайта!
Крош и все остальные путалонцы, позор сайта!

Я листаю все практически недавно опубликованве новости, и под каждой новостью вижу твой высер ,это тебе не нравится,то сё... Поэтому мне интересно чего же ты добиваешься? Мне реально интересно

Ответить
Крош и все остальные путалонцы, позор сайта!
Крош и все остальные путалонцы, позор сайта!

Смешно)

Ответить
Крош
Крош

Конечно ( ͡° ͜ʖ ͡°).Ты же смеешься над своей жалкой виртуальной и реальной жизнью.И никаких интересов,кроме,слежки за одним пользоователем затерянного сайта футбольной тематики у тебя нет

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" предложил 12 миллионов евро за бразильского защитника

"Зенит" предложил 12 миллионов евро за бразильского защитника

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов