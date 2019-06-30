Глушаков: "Ура! Нашел работу"

Полузащитник Денис Глушаков, который перешел в "Ахмат", в юмором прокомментировал свой переход в грозненский клуб.

"Ура! Нашел работу", - написал Глушаков в своем Twitter, прикрепив фото актера Роберта Дауни-младшего из фильма "Железный человек".

Напомним, что хавбек подписал с грозненским клубом контракт до лета 2020 года с опцией продления еще на 12 месяцев.

Предыдущим клубом 32-летнего Глушакова был "Спартак", за который он выступал с 2013 года, провел 173 матча и забил 23 гола.

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