Глушаков: "Ура! Нашел работу"
Полузащитник Денис Глушаков, который перешел в "Ахмат", в юмором прокомментировал свой переход в грозненский клуб.
"Ура! Нашел работу", - написал Глушаков в своем Twitter, прикрепив фото актера Роберта Дауни-младшего из фильма "Железный человек".
30 июня 2019 г.
Напомним, что хавбек подписал с грозненским клубом контракт до лета 2020 года с опцией продления еще на 12 месяцев.
Предыдущим клубом 32-летнего Глушакова был "Спартак", за который он выступал с 2013 года, провел 173 матча и забил 23 гола.
Не пропустите: Бузова поздравила Глушакова с переходом в "Ахмат". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Локомотив" расстался еще с двумя футболистами
-
В понедельник Рабьо пройдет медосмотр в "Ювентусе"
-
Хендерсон сделал татуировку в честь победы в Лиге Чемпионов
-
Защитник "Манчестер Сити" выгнал из дома жену и детей, чтобы заселиться в него с новой семьей
-
1
"Шальке" перехватил защитника Кабака у "Баварии"
-
1
"Зенит" предложил 12 миллионов евро за бразильского защитника
-
1
Ибрагимович: "У меня больше трофеев, чем у всех МЛС вместе взятой"
-
6
Глушаков: "Ура! Нашел работу"
-
"Локомотив" расстался с Тарасовым и Касаевым
-
7
Луис Адриано: "Встретиться с фанатами "Спартака" мне было бы неинтересно"
-
"Манчестер Сити" близок к подписанию игрока "Атлетико"
-
Агент Бэйла опроверг переговоры с "Интером"
-
1
"Барселона" хочет подписать нападающего сборной Аргентины
-
1
Мбаппе назвал условие, при котором останется в ПСЖ
-
2
Тиаго Силва: "Месси - лучший футболист в истории"
-
1
У Коутиньо остался один вариант продолжения карьеры
-
Англия имеет явно выраженную шестерку сильнейших команд. Однако, в будущем ее уничтожат - объясняем почему!
-
Экс-игрок "Реала" возглавит украинский клуб
-
"Милан" ведет переговоры по аренде Себальоса
-
ПСЖ интересен хавбек "Милана"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20