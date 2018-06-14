Глушаков: "В игре с Саудовской Аравией должны брать очки"

Полузащитник московского "Спартака" Денис Глушаков поделился ожиданиями от старта сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Сегодня важный матч, очень серьезный, и я считаю, что мы должны брать очки. При всем уважении к Саудовской Аравии - это все-таки не Уругвай и не Египет. В любом случае со всеми будет тяжело играть, но сегодня главный матч. Как лодку толкнешь, так она и поплывет", - цитирует 31-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, Гамула поделился прогнозом на матч Россия - Саудовская Аравия. | soccernews.ru