Глушаков в матче против "Севильи" нашел позитив

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков дал комментарий по матчу группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда уступила испанской "Севилье".

"Позитив - в том, что забили гол. Во втором тайме перестроили игру, начали больше атаковать. Наверное, тушевались в первые минуты. Играли на выезде и хотели на контратаках поймать соперника. К сожалению, пропустили гол, потом перестроились, выровняли игру. После второго пропущенного гола тоже атаковали, были хорошие моменты, но еще один мяч, к сожалению, не забили", - цитирует 30-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, Каррера прокомментировал поражение "Спартака". | soccernews.ru