Глушаков: "В матче с "Ростовом" сработало старое футбольное правило"

Теги денис глушаковростовспартак москва

Глушаков: "В матче с "Ростовом" сработало старое футбольное правило"

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков высказался после матча 15-го тура чемпионата России против "Ростова".

"У нас были хорошие моменты, но мы не реализовали их. Сработало старое футбольное правило: не забиваешь ты - забивают тебе. Считаю, что мы потеряли очки, всё-таки вели в счёте долгое время. По игре ли счёт? Скорее, нет, чем да" - сказал Глушаков.

Не пропустите видеообзор матча "Ростов" – "Спартак". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Без права на ошибку: "Наполи" принимает "Сассуоло" на "Сан-Паоло"

Без права на ошибку: "Наполи" принимает "Сассуоло" на "Сан-Паоло"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 14 29
2 Зенит Санкт-Петербург 14 29
3 ЦСКА Москва 15 25
4 Спартак Москва 15 22
5 Урал 14 22
6 Краснодар 14 21
7 Арсенал Тула 15 20
8 Рубин 14 18
9 Ростов 15 18
10 Уфа 14 18
11 Ахмат 14 17
12 Амкар 14 16
13 Динамо Москва 14 14
14 Тосно 14 14
15 СКА Хабаровск 14 12
16 Анжи 14 12
Полная таблица

топ-5 тегов