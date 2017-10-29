Глушаков: "В матче с "Ростовом" сработало старое футбольное правило"

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков высказался после матча 15-го тура чемпионата России против "Ростова".

"У нас были хорошие моменты, но мы не реализовали их. Сработало старое футбольное правило: не забиваешь ты - забивают тебе. Считаю, что мы потеряли очки, всё-таки вели в счёте долгое время. По игре ли счёт? Скорее, нет, чем да" - сказал Глушаков.

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