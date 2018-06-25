Глушаков в перерыве матча с Уругваем: "Сборной России срочно нужна поддержка"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков, не попавший в итоговую заявку на Чемпионат Мира, призвал поддержать свою национальную команду в перерыве матча против Уругвая.

Так, в своем инстаграме 31-летний хавбек выложил фото с известным хоккеистом Александром Овечкиным, подписав его следующим образом: "Сборной России срочно нужна мощная поддержка! Мы с другом Александром Овечкиным будем болеть до конца! А вы?".

Напомним, после первого тайма сборная России в меньшинстве проигрывает уругвайцам со счетом 0:2. | soccernews.ru