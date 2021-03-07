Глушаков в третий раз стал отцом. От него родила футболистка ЦСКА

Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков сообщил, что его девушка - футболистка московского ЦСКА Ксения Коваленко родила от него дочь, которую назвали Мила.

"Первый хет-трик в жизни, и о лучшем не мог и мечтать. Любимая, спасибо за доченьку, обожаю вас! Трехкратный папа, я счастлив, нет больше слов! Мила Денисовна врывается в эту жизнь, добро пожаловать наша младшенькая доча", — написал Глушаков в своем Instagram.

Глушаков и Коваленко начали встречаться в 2020 году. Ранее он был женат на Дарье, от которой у него две дочери. В 2018 году супруги подали на развод. Позднее в сети появились аудиозаписи, на которых Глушаков угрожал бывшей жене расправой.

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