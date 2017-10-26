Глушаков: "В "Зенит" меня приглашали три раза"

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Глушаков: "В "Зенит" меня приглашали три раза"Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал о своем нежелании играть в составе "Зенита", в который его неоднократно приглашали.

"В Петербург меня приглашали три раза. В 2009 году - тогда я только начал выходить в стартовом составе «Локомотива», уходить не было смысла. Еще одна попытка в 2011-м, но главный тренер Коусейру попросил не бросать команду - мы играли в Лиге Европы и дошли до 1/16 финала. А в 2013 году параллельно поступило предложение от «Спартака», а там уже и не было сомнений, что я выберу.

Просто голубые цвета не нравятся (смеется). А против города ничего не имею. Но приезжаю туда только на игры. Иногда с Файзулиным созваниваемся, приглашает в гости. Но как бы я ни хотел - времени нет. Дай бог, вызовут в сборную - приеду на игру с Испанией", – сказал Глушаков.

Читайте: Глушаков: "Очень рад, что сыграем с Испанией и Аргентиной"  | http://soccernews.ru

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