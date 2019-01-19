Глушаков вернулся к тренировкам, Селихов и Зе Луиш пока не в строю

Московский "Спартак" в своём твиттере отчитался о состоянии травмированных футболистов.

1) К тренировкам в общей группе вернулся капитан "красно-белых" Денис Глушаков, который пропустил несколько занятий из-за мышечной усталости.

2) По индивидуальной программе работают Сальваторе Боккетти, Андрей Ещенко, Самюэль Жиго и Фернандо.

3) Александр Селихов пока вне строя, поскольку его решили поберечь после болезни, из-за простуды также не тренировался Зе Луиш.

Напомним, что сегодня, 19 января, у "Спартака" стартовал второй зимний сбор. Команда прилетела в Катар, где вскоре примет участие в Кубке "Матч Премьер".

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