Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков восстановился после травмы поясницы, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний футболист уже вернулся в общую группу "красно-белых" и будет готов сыграть в ближайшем матче с пражской "Спартой", который состоится 7 февраля.

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