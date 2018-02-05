Глушаков восстановился после травмы

Теги спартак москваденис глушаков

Глушаков восстановился после травмы

Капитан московского "Спартака" Денис Глушаков восстановился после травмы поясницы, сообщает официальный сайт клуба.

31-летний футболист уже вернулся в общую группу "красно-белых" и будет готов сыграть в ближайшем матче с пражской "Спартой", который состоится 7 февраля.

Не пропустите: Глушаков считает, что в России нет расизма. | http://soccernews.ru

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