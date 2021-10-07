Глушаков впервые показал общую дочь с футболисткой Коваленко (фото)

Фото: инстаграм Дениса Глушакова/Автор неизвестен

Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков показал лицо своей дочери от футболистки Дарьи Коваленко.

"Сегодня младшей доченьке семь месяцев. Знакомьтесь - Мила Денисовна. Вернулся из сборной раньше срока, хотел быть с командой, помогать, чем смогу... Но в жизни случается всякое - взлеты, падения, травмы, неудачи. В такие моменты чувствуешь теплоту и поддержку любимых, самых близких людей, понимаешь, что это самое главное. Футбол - это жизнь. Семья - это счастье. Будем работать дальше и становиться только сильнее", - написал Глушаков в своем инстаграме.

В нынешнем сезоне 34-летний Глушаков провел за "Химки" 11 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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