Глушаков: "Всех с началом сезона и турнира "Кубок Матч Премьер". Удачи, "Спартак"!"

Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков в своем твиттере пожелал удачи московскому клубу на международном турнире в Австрии.

"Всех с началом сезона и турнира "Кубок Матч Премьер". Всем хорошо подготовиться!!! Удачи, "Спартак"!" - написал Глушаков.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что капитан красно-белых Денис Глушаков покинул команду.

Международный турнир в Австрии продлится с 26 июня до 4 июля В нем также будут участвовать "Ростов", "Краснодар" и ЦСКА.

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