Глушаков выбрал игровой номер в "Ахмате"

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Глушаков выбрал игровой номер в "Ахмате"

Новичок "Ахмата" Денис Глушаков определился с игровым номером.

"Новая команда, новый номер. 88", - написал Глушаков на своей странице в Instagram.

Напомним, что Глушаков перебрался в "Ахмат" на правах свободного агента и подписал с клубом контракт по схеме "1+1".

До этого с 2013 года он играл за "Спартак", в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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