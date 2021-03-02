Глушаков выложил шуточный ролик про Промеса (видео)

Теги спартак москвахимкиденис глушаковквинси промес

Глушаков выложил шуточный ролик про Промеса (видео)

Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков подшутил над голландским нападающим московского "Спартака" Квинси Промесом.

Глушаков опубликовал совместное фото с Промесом с подписью: "Братуха, потом споем?" При этом хавбек обработал фото нейросетью, которая "заставила" Промеса спеть песню "Шоколадный заяц".

Напомним, что Глушаков и Промес вместе играли за "Спартак" в 2017 году, когда московский клуб впервые после 16-летнего перерыва стал чемпионом России.

Промес вернулся в "Спартак" несколько дней назад, перейдя из "Аякса" за 8,5 миллионов евро.

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