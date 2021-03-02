Глушаков выложил шуточный ролик про Промеса (видео)

Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков подшутил над голландским нападающим московского "Спартака" Квинси Промесом.

Глушаков опубликовал совместное фото с Промесом с подписью: "Братуха, потом споем?" При этом хавбек обработал фото нейросетью, которая "заставила" Промеса спеть песню "Шоколадный заяц".

Напомним, что Глушаков и Промес вместе играли за "Спартак" в 2017 году, когда московский клуб впервые после 16-летнего перерыва стал чемпионом России.

Промес вернулся в "Спартак" несколько дней назад, перейдя из "Аякса" за 8,5 миллионов евро.

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