Глушаков вышел на 60-е место по числу матчей за "Спартак"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков провёл 172-й матч в составе московской команды.

32-летний полузащитник вышел на замену в поединке 25-го тура РПЛ против "Арсенала" (0:3) и провёл на поле чуть более получаса.

Как сообщают российские СМИ, Глушаков вышел на 60-е место по числу игр в составе "красно-белых". Он сравнялся с бывшим защитником команды Юрием Ковтуном.

Рекордсменом "Спартака" остаётся легендарный Фёдор Черенков, в активе которого 494 матча.

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